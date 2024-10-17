Про вибухи на Хмельниччині повідомили місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, працює ППО, зокрема мобільні вогневі групи, передає 24 Канал.

Актуально У Київській та низці областей оголошена повітряна тривога: Україну атакують "Шахеди"

Ворог атакує "Шахедами" Хмельниччину

Тривогу в області оголосили приблизно о 1:45. За даними моніторингових спільнот, сюди "Шахеди" залітали із Житомирщини та Вінниччини.

За декілька хвилин після оголошення тривоги один рухався у бік Старокостянтинова. Однак до міста так і не долетів. У мережі пишуть, що був локаційно втраченим унаслідок роботи РЕБ.

Вже в районі 3 ночі повідомили, що ще один ударний безпілотник рухається в бік Хмельницького. За останньою інформацією, він кружляє на околицях міста. По ньому і працюють сили ППО.

Офіційної інформації ні про вибухи, ні про наслідки атаки наразі не було.

Де ще загроза на Заході

Станом на 3:14 тривога триває на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Рівненщині та Тернопільщині. До слова, на Рівненщині вже лунали гучні вибухи.

За інформацією від Повітряних сил:

БпЛА на Житомирщині рухаються у західному напрямку на захід;

з Хмельниччини дрони теж курсом на Захід;

БпЛА на півдні Вінниччини у північно-західному напрямку.

Моніторингові спільноти повідомляли, що в небі над Україною зараз може перебувати понад 10 безпілотників.

Карта повітряних тривог станом на 3:21 17 жовтня

Додамо, що, окрім Рівненщини та Хмельниччини, вибухи також цієї ночі лунали в Києві, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Полтавщині та Чернігівщині.