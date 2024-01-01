Взрывы слышали во Львове и в области: "Шахеды" вызвали пожары в музее и общежитии
К утру 1 января до Львова долетели "Шахеды". Через несколько минут после 5 часов горожане услышали взрывы.
Ранее воздушные силы предупредили, что Львовской области угрожают вражеские дроны-камикадзе. Этой ночью происходила массированная атака по Украине.
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Львов 1 января атаковали "Шахеды": первые подробности
Глава Львовской Областной военной администрации Максим Козицкий отреагировал на ситуацию в области и предупредил жителей об опасности от российских дронов-камикадзе.
Во Львовской области работают ПВО и мобильные огневые группы, сбивающие вражеские "Шахеды". Ничего не снимайте и нигде не выкладывайте! Не будьте помощниками оккупантов,
– глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Тревогу в области объявили через несколько минут после 4 утра, а через час Воздушные силы проинформировали в телеграме, что до региона долетели "Шахеды".
Мониторы отмечали, что их количество незначительно, но это не умаляет опасности – до объявления отбоя следует оставаться в укрытиях или других безопасных местах.
Обновление 05:45.
- В ОВА опубликовали фотографию музея Романа Шухевича в Белогорще во Львове – там пожар из-за, предварительно, попадания обломков "Шахеда". О пострадавших пока нет информации.
- В сумме Львов атаковали несколько дронов, громко было по меньшей мере в две волны. Противовоздушная оборона отработала, больше информации впоследствии опубликуют ответственные лица.
Также городской голова Львова Андрей Садовый написал в телеграме в 05:46:
Во Львове – взрывы! Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой.
Также ОВА и мэр Садовый добавили, что случилось падение обломков "Шахеда" в Дублянах: "Горит крыша общежития. На месте работают пожарные. О пострадавших пока неизвестно".
Впоследствии Садовый сообщил, что пожар в Дублянах был ликвидирован, жертв нет. А вот музей Шухевича уничтожен полностью.Обратите внимание: массированная воздушная атака на Украину 31 декабря 2023 – 1 января 2024 с использованием "Шахедов" длилась много часов, с 18 вечера и до самого утра. От самого сильного удара пострадала Одесса, о прилетах сообщали и в Николаевской ОВА, а взрывы слышали в Днепре и других городах.