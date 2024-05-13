Над городом огромный столб дыма: вероятно, детонирует склад БК россиян на Луганщине
Источник:Денис Казанский
Утро 13 мая оказалось довольно неспокойным для россиян. Сообщают, что во временно оккупированном Сорокино, что на Луганщине, вероятно, детонирует БК оккупантов.
Город расположен в глубоком тылу россиян. По информации от местных, въезд в город перекрыт.
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Слышно вторичную детонацию боеприпасов
В оккупированном Сорокино Луганской области прогремели мощные взрывы. Вероятно, мог быть поражен тыловой склад БК оккупантов. В городе было слышно вторичную детонацию боеприпасов.
Над городом тем временем поднимается огромный столб дыма. По предварительной информации, удар был нанесен ракетой.
Столб дыма над Сорокино / фото российских СМИ
Взрывы в Сорокино: смотрите видео
Отметим, что город находится расположен в глубоком тылу россиян в 130 километрах от линии соприкосновения. По информации от местных, въезд в город перекрыт.
Удар по нефтебазам в Луганской области: что известно
- 7 мая во временно оккупированном Луганске прогремело несколько взрывов. Позже в телеграмм-каналах появилась информация об атаке на нефтебазу в городе. Лидер "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил факт удара и указал, что возможно, использовались ракеты ATACMS.
- Вечером 10 мая появилась информация об ударе по нефтебазе в городе Ровеньки, что находится на Луганщине. По свидетельствам местных, взрыв был очень сильным.
- Позже в Луганской областной администрации сообщили о последствиях для российских оккупантов после взрыва на нефтебазе в Ровеньках. В результате удара объект получил серьезные повреждения, и запасы топлива были полностью потеряны.