В Ставропольском крае поражена нефтебаза: подробности масштабной атаки

В сети появились кадры очередной успешной воздушной операции на территории России. Масштабный пожар вспыхнул на важном объекте топливной инфраструктуры противника.

Речь идет о поражении нефтебазы в Ставропольском крае, о чем сообщает телеграм Exilenova+. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Чуть ранее"Один из ключевых объектов у россиян: СБУ нанесла удар по нефтеперерабатывающему объекту в Башкортостане

Каковы последствия атаки на российскую нефтебазу в Ставрополе?

Посреди ночи 9 июля в сети жители российского Ставропольского края начали писать о пролете неизвестных беспилотников. Впоследствии они же жаловались на взрывы.

Как свидетельствуют многочисленные видео и фото, выложенные в сети очевидцами, в результате точного попадания на территории военного объекта возник сильный пожар, сопровождающийся густым черным дымом. Обозреватели пишут, что речь идет о нефтебазе в Михайловском – это город-спутник Ставрополя.

Взрывы и пожар в Ставрополе попали в объектив: смотрите видео очевидцев

Обратите внимание: эта нефтебаза в Ставрополе является важным элементом тыловой логистики топливно-энергетического комплекса России. Она обеспечивает накопление, хранение и распределение нефтепродуктов, которые используются как для гражданского сектора региона, так и для обслуживания транспортной и военной инфраструктуры оккупационных сил.

БпЛА поразили нефтебазу в Михайловском: смотрите видео очевидцев

На нефтебазе в Ставрополе зафиксирован пожар с густым дымом: смотрите видео очевидцев

Последствия поражения нефтебазы в Михайловском / Фото очевидцев

Где находится Ставрополь с пострадавшей нефтебазой: показываем на карте

В настоящее время уточняются масштабы повреждений и точное количество уничтоженных нефтепродуктов на территории Ставропольского края. Интересно, что предыдущая атака именно на Ставрополь произошла еще летом 2025 года – тогда пострадал завод российского ВПК "Монокристалл".

Добавим, что одновременно с этим регионом сообщения о поражении нефтебазы поступали из города Твери. Там также зафиксирован масштабный пожар.