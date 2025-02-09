Загорелись машины и выбило окна в домах: последствия вражеской атаки "Шахедами" по Сумах

Российская армия поздно вечером 9 февраля атаковала Сумы "Шахедами". Один из беспилотников попал в автостоянку в спальном районе города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и Суспильне. В городе также были слышны взрывы.

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Какие последствия вражеского удара по Сумах

В полиции рассказали, что в результате взрыва в Сумах произошло возгорание нескольких автомобилей, еще более десятка транспортных средств получили повреждения. Также в трех многоквартирных домах повреждены окна.

На месте происшествия оперативно работают полицейские, спасатели и другие профильные службы. Проводится ликвидация последствий атаки. Информация о количестве пострадавших и уровне разрушений пока уточняется,

– отметили правоохранители.

Что происходило в Сумах после атаки "Шахедами" 10 февраля / Фото Нацполиции

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.

Что говорили очевидцы об атаке по городу

Жительница пострадавшего дома в Сумах Дарья рассказала журналистам Суспильного, что взрывы были очень сильными, и она думала, что "нам конец".

Я считала: три, два, один и все. Резко, страшно. Все было светлое, окна задрожали, все задрожали. Было такое ощущение, как будто дом поднялся так,

– отметила очевидица.

Кроме того, стало известно об одном травмированном человеке. Это женщина 1987 года рождения, которую госпитализировали, о чем сообщили в городском совете Сум. В одном из домов нет газоснабжения.

Жителю поврежденного дома Юрий Москаленко, комментируя вражескую атаку на город, сказал, что было слышно очень сильный взрыв, от которого испугались его жена и йоркширский терьер.

"Все содрогнулось. Мощный взрыв, потом мы увидели, что горит, пламя и крики. По подъездам между собой переписывались, все ответили, что все нормально, всем страшно", – отметил мужчина.

Возгорание и работа спасателей на месте атаки в Сумах / Фото Суспильного

В результате атаки БПЛА в Сумах также вспыхнул пожар. По словам представителя ГСЧС в Сумской области Олега Стрелки, горело около 10 автомобилей из-за атаки. Из поврежденного дома также эвакуировали 60 человек.

Ликвидировать (пожар – 24 Канал) было трудно, потому что очень плотно друг к другу автомобили. Также на многих стоят газовые установки, они периодически вспыхивали. Пожар уже ликвидирован,

– объяснил Олег Стрелка.

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь отметил, что очень много окон в домах повылетало. Поэтому уже утром 10 февраля будет развернут штаб по ликвидации последствий атаки. Будет проводиться обследование, от взрывной волны, а также выявление других последствий атаки.

В Сумском городском совете также подчеркнули, что в школе № 29 начинает работу штаб по ликвидации последствий российского удара в Сумах. Там принимают владельцев поврежденного имущества, Телефон штаба: +38 066 543 76 77.