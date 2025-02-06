Повреждены 4 частных дома: вечером враг атаковал дронами Ахтырскую громаду

Российская армия вечером 6 февраля атаковала своими ударными дронами Сумскую область. В результате этого пострадала Ахтырская громада.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА. По всей области объявляли тревогу из-за угрозы вражеских воздушных целей.

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Какие последствия вражеской атаки по Ахтырской громаде

В Сумской областной военной администрации подчеркнули, что 6 февраля после 18 часов произошло падение вражеского беспилотника на территории Ахтырской громады.

Предварительно, люди не пострадали. Повреждены четыре частных дома,

– говорится в заметке.

Сейчас на месте работают все необходимые экстренные службы. Последствия атаки россиян еще уточняют.

Последствия российской атаки дроном по Ахтырской громаде / Фото Сумской ОГА

Стоит отметить, что в 17:19 Воздушные силы ВСУ предупреждали, что несколько групп БПЛА находится в Сумской области. Они двигались в направлении Черниговской и Полтавской областей.

Сама воздушная тревога в Сумской области была объявлена еще в 14:02, и, по состоянию на 19:37, отбоя пока не было.

К слову, вражеские "Шахеды" также атаковали Сумскую область в ночь на 4 февраля. Тогда наши защитники сбили 14 дронов-камикадзе, два беспилотника упали в области: один – на территории Буринской громады, другой – Сумской. Предварительно, люди не пострадали.