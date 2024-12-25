В Тамбовской области дроны атаковали важный оборонный завод России, –СМИ

Во время дроновой атаки Тамбовской области в России 25 декабря было возгорание на важном оборонном заводе врага. Также в регионе было возгорание котельной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оппозиционное российское издание ASTRA. Эту информацию журналистам предоставили информированные источники.

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Что известно об атаке дронов в Тамбовской области

По данным собеседников журналистов, 4 беспилотника упали 25 декабря утром на территорию линейной диспетчерской производственной станции ООО "Транснефтепродукт" в селе Новомикольское Тамбовской области. В результате атаки вспыхнула котельная, пострадавших нет.

В российском минобороны утром успели отчитаться о сбивании 3 беспилотников в регионе. В правительстве области сообщили, что возник пожар, а очаги возгорания якобы были оперативно ликвидированы.

Взрывы в Тамбовской области 25 декабря: смотрите видео

Местные жители также утверждают, что повреждено АО "Мичуринский завод "Прогресс"". Это предприятие выпускает оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой, а также оборудование для газо- и нефтепроводов.

Подтвердить или опровергнуть атаку на завод издание ASTRA на момент публикации не смогло.

Журналисты также напомнили, что ранее дроны уже атаковали пригород Мичуринска Тамбовской области в октябре 2024 года.

К слову, целом 25 декабря взрывы раздавались во многих регионах страны-агрессора. Громко было в Курской области, в Чечне, а также в Воронежской области.