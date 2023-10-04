В оккупированном Токмаке раздались громкие взрывы
4 октября 2023, 13:22Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
Токмак Запорожской области по-прежнему находится под оккупацией российских войск. 4 октября в городе прогремели мощные взрывы.
О громких взрывах сообщили местные жители. Что там происходит – сейчас выясняют.
Обратите внимание Никуда идти не собираются, – Свитан сказал, зачем россияне распространяют фейк о выходе из Токмака
В Токмаке – мощные взрывы
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, украинские защитники присоединились к "проверке систем оповещения", анонсированной российскими террористами.
Токмак, как слышно? Силы обороны присоединились к "проверке систем оповещения", которую анонсировали россияне. Жители сообщают о громких взрывах в городе,
– написал он.
Какая ситуация в Токмаке: последние новости
- Иван Федоров сообщал, что захватчики во временно оккупированном Токмаке уже паникуют. Так, они вывозят так называемые учреждения "образования", органы "власти" и свои семьи.
- Также оккупанты распространяют фейк будто собираются покидать Токмак. Однако эта информация сейчас направлена на внутреннего российского потребителя.
- Кстати, на сегодняшний день вокруг Токмака российские захватчики заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны. Кроме того, они прокладывают новые транспортные пути, что упростит доставку военных грузов.