В оккупированном Токмаке раздались громкие взрывы

Токмак Запорожской области по-прежнему находится под оккупацией российских войск. 4 октября в городе прогремели мощные взрывы.

О громких взрывах сообщили местные жители. Что там происходит – сейчас выясняют.

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В Токмаке – мощные взрывы

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, украинские защитники присоединились к "проверке систем оповещения", анонсированной российскими террористами.

Токмак, как слышно? Силы обороны присоединились к "проверке систем оповещения", которую анонсировали россияне. Жители сообщают о громких взрывах в городе,

– написал он.

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