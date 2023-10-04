Про гучні вибухи повідомили місцеві жителі. Що там саме відбувається – наразі з’ясовують.

Зверніть увагу Нікуди йти не збираються, – Світан сказав, навіщо росіяни поширюють фейк про вихід з Токмака

У Токмаку – потужні вибухи

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, українські захисники долучилися до "перевірки систем оповіщення", яку анонсували російські терористи.

Токмак, як чути? Сили оборони долучилися до "перевірки систем оповіщення", яку анонсували росіяни. Мешканці повідомляють про гучні вибухи в місті,

– написав він.

Яка ситуація у Токмаку: останні новини