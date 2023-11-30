"Мощная ликвидация врага": мэр Мелитополя раскрыл последствия взрывов в Токмаке

Во временно оккупированном Токмаке прозвучали громкие взрывы. В результате погибли по меньшей мере 14 захватчиков.

В течение последних двух дней продолжается ликвидация оккупантов во временно оккупированном Токмаке. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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Уничтожение штаба

Иван Федоров также рассказал, что российские войска продолжают прикрываться гражданской инфраструктурой, поскольку заседание штаба оккупантов происходило на территории детского сада. Российские офицеры обсуждали действия на Запорожском направлении.

Был уничтожен целый штаб врага. Точнее, во время совещания, которое проводилось в штабе, там произошел взрыв и по меньшей мере 14 погибших, из которых большое количество офицеров,

– рассказал Федоров.

В окрестностях временно оккупированного города также раздавались взрывы в местах, где находились российские военные и их техника. Мэр подчеркнул, что в Запорожской области уничтожение оккупантов будет продолжаться.

Перемещение российских подразделений

Федоров также добавил, что действия врага позволяют понять тот факт, что у них нет покоя на временно оккупированной территории.

Поэтому они перебрасывают новые и новые подразделения на территорию наших городов и тренировочных баз, которые разместили на побережье Азовского моря.

– подчеркнул городской голова.

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