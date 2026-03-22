Гремели взрывы и автоматные очереди: в Уфе – пожар в районе Башнефть НПЗ

В России ночь и утро 22 марта были неспокойными. В Уфе громко было в районе Башнефть-УНПЗ.

Об этом пишет телеграм-канал Exilenova+.

Что происходило в Уфе 22 марта?

Утром 22 марта россияне писали о пожаре в районе Башнефть НПЗ в Уфе. Местные заявляли о многочисленных автоматных очередях и взрывах в промзоне.

В сети также распространили фото, где видно столб дыма вблизи нефтеперерабатывающего завода россиян.



Пожар в Уфе утром 22 марта / Фото Exilenova+

Интересно, что Башнефть НПЗ расположен более чем в 1 200 километрах от границ Украины в Луганской области. Это предприятие неоднократно атаковали и в 2025 году.

Где еще было неспокойно в России ночью?

А в ночь 21 марта в районе Клинцов в Брянской области. По словам местных жителей, там что-то активно детонировало и взрывалось.

Неспокойный вечер в Клинцах 21 марта / Видео Exilenova+

В сети также появились видео с "световое шоу", которое видели россияне в Клинцах.

"Световое шоу" в Брянской области России / Видео Exilenova+

Утром 22 марта минобороны России написало, что в течение ночи дежурные средства ПВО "перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" над территориями Московского региона, Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской, Брянской областей и над акваторией Черного моря.

Кстати, военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал в эфире 24 Канала, что целями Deep Strike очень часто становится все касающееся производства систем ПВО. Также по словам эксперта, Украина атакует вражескую железную дорогу, которую используют для транспортировки топлива, личного состава, техники.

