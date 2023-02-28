Россияне хотят забрать самолеты из Беларуси: последствия "хлопка" в Мачулищах
Российские оккупанты серьезно озабочены из-за повреждения самолета ДРЛС А-50 на белорусском аэродроме "Мачулищи". Есть неподтвержденная информация о том, что они планируют вывезти все свои самолеты на территорию России.
Об этом 24 Каналу рассказал основатель инициативы BYPOL Александр Азаров. По его словам, диверсию организовали белорусские партизаны.
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В начале полномасштабного вторжения они проводили рельсовую войну против российских оккупантов на территории Беларуси. Некоторых участников задерживали и даже стреляли по ним на поражение. Поэтому диверсии на рельсах приостановили и начали готовиться к другим операциям.
Оккупанты могут забрать свои самолеты на территорию России
Как подчеркнул Азаров, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с силовиками сейчас в шоковом состоянии. Они до сих пор не дают комментариев в государственных СМИ по поводу этого инцидента.
Сейчас силовики пытаются найти исполнителей диверсии и даже задерживают людей в населенных пунктах вблизи Мачулищ. Однако партизаны, совершившие эту операцию, уже успешно уехали с территории Беларуси.
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Пути эвакуации строго засекречены. Пусть силовики догадываются, как это вышло. На пунктах пропуска сейчас усилены наряды. Силовики в штатском пытаются установить причастных,
– отметил Азаров.
Он добавил, что для поражения самолета А-50 использовали два самодельных дрона-камикадзе, которые повредили среднюю и переднюю часть этого воздушного судна. Уже была даже информация, что Россия заберет собственные самолеты с территории Беларуси. Но она пока не подтверждена.
"Хлопок" в Мачулищах: коротко
- 26 февраля на аэродроме "Мачулищи" произошло два взрыва. Есть информация, что удалось повредить российский самолет ДРЛС А-50. Он регулярно вылетает, чтобы сканировать украинскую территорию для обнаружения ПВО.
- К взрывам на аэродроме причастны белорусские партизаны. Они заявляют, что повредили переднюю и центральную части самолета включая радиолокационную антенну и авионику.
- Стоимость одного такого самолета оценивают примерно в 330 миллионов долларов. Это чрезвычайный ущерб для оккупантов.
- В "Беларуском Гаюне" сообщают, что именно этот самолет А-50 прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. Он успел сделать 12 взлетов. В России было только 9 таких самолетов, но модернизированных – только 6.