Это может вывести из строя всю оборонку России: анализ фронта от Свитана

За прошедшие сутки произошло несколько мощных ударов по территории России. Удары были направлены на объекты военного назначения.

К чему в конечном счете может привести такой "хлопок" в ежедневной сводке для 24 Канала объяснил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Взрывы на российском заводе

Мощно пылало в Ростовской области. Там в городе Шахты вспыхнул пожар на полиэфирном заводе.

В сети появилось видео сильного взрыва. Полковник в запасе объяснил, если это был беспилотник, то он нес более десяти килограммов взрывчатки. В Украине сейчас есть такие БПЛА с боевой частью около 20 килограммов.

Хотя на видео видно, что взрыв произошел изнутри. Либо дрон вошел внутрь и взорвался уже там, либо внутри завода поработали местные партизаны или диверсионные группы, выполняющие задачи по уничтожению военных объектов России.

Именно такие точечные попадания дают результат. Попадания выбивают заводы полиэфиров, уничтожают производство микросхем, проектные бюро вместе с работающими там военными. Это может вывести из строя всю оборонку России,

– заметил Свитан.

Атака дронами Ленинградской области

Также беспилотники атаковали Ленинградскую область.

Жители Петербурга слышали несколько взрывов. Сообщается, что дроны летели в район Петербургского нефтяного терминала. К тому же на время прекратил работу аэропорт "Пулково".

Отправить беспилотник восточнее на более чем тысячу километров – сложная задача. Свитан предположил, что силы украинских спецопераций имеют возможность работать беспилотниками непосредственно на территории России, управляя ими с большого расстояния. Им могут также способствовать силы национального сопротивления и партизаны России.

Россия смирилась с "хлопком" в Белгороде

В то же время, для Белгорода взрывы уже становятся традиционными. Местные власти сообщали, что за последние сутки там было сбито около 10 ракет.

Интересно, что местное ПВО решает сбивать ракеты непосредственно над жилыми кварталами, а не за городом.

Пытаются из Белгорода создать такую икону распятого мальчика. То есть русская армия поставила на Белгороде крест, его, вероятно, ждет судьба Марьинки и Бахмута. Белгородцам давно уже стоит уезжать,

– подчеркнул Свитан.

Чтобы бить на такую дальность, в Украине есть ЗРК "Ольха", ракеты M31 для HIMARS, установки С-300.

Военный аналитик уверен, что эти удары принесут важный результат. Рано или поздно россиянам надоест либо сбивать ракеты, либо прощаться со своими установками С-300. А когда в Украины будет достаточно беспилотников, чтобы запускать их массово по Белгородской области, тогда россияне похоронят много своих военных мощностей.