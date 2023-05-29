Демилитаризация Белгородщины идет по плану: в Шебекино снова взрывы и пожар

В российском городе Шебекино в Белгородской области, 29 мая что-то очень сильно взрывается. Местные жители говорят, что это самый сильный обстрел с начала так называемой СВО.

Видео с места прилетов публикуют много российских телеграм-каналов.

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На обнародованных кадрах слышны частые звуки взрывов и дым от пожаров. Местные жители сообщают о частичном отсутствие электроснабжения. Телеграм-каналы пишут о новом прилете по Шебекино ежеминутно. В промзоне вспыхнул пожар.

Также оккупанты жалуются на перебои со связью.

Новый прилет по Шебекино / Фото из российских телеграм-каналов

"Хлопок" часто играет в Шебекино

Днем 27 мая в Шебекинском районе Белгородской области возник пожар на одном из предприятий, а часть района осталась без света Местные власти заявили о погибшем и пострадавших, и традиционно обвинили Украину. Российские СМИ сообщают, что в Шебекино загорелся завод "Химтек".

8 мая также произошел обстрел в городе Шебекино, который находится недалеко от российско-украинской границы.

Шебекино – город областного подчинения, центр Шебекинского района Белгородской области России. Этот город принадлежит Слободской Украине, присоединенной к РСФСР в 1920-х годах.

Добавим, что 28 мая россияне снова постигла беда. Они пожаловались, что несколько дронов якобы пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По информации росСМИ, несколько дронов якобы пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае. Отмечается, что инфраструктура НПЗ не пострадала.

Интересно, что в ночь на 4 мая в России также вспыхнул пожар на этом же нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Тогда пропагандисты написали о том, что пожар удалось локализовать на 400 квадратных метров.