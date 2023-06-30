Как новый "хлопок" в Бердянске поможет ВСУ

Утром 30 июня возле аэропорта в оккупированном Бердянске услышали более 10 взрывов. "Хлопок" расцвел в штабе и на складе горюче-смазочных материалов, нужных для вражеских вертолетов.

Это 24 Каналу прокомментировал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, "хлопок" поспособствует наступлению ВСУ.

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"Было попадание по складу горюче-смазочных материалов. Россияне пытались применить ПВО, поэтому точное количество прилетов неизвестно. Но это точно было результативно", – сказал Дудукалов.

В Бердянске расцвел мощный "хлопок": смотрите видео

Как "хлопок" в Бердянске поспособствует наступлению ВСУ

Попадание в склад оккупантов очень важно с точки зрения уничтожения враждебной логистики. Именно в Бердянске на территории захваченного аэропорта базировалось около 30 вертолетов, в том числе Ка-52.

Для них нужны были горюче-смазочные материалы, которые и были уничтожены. Это ослабит враждебные позиции и тыловую подготовку перед наступлением ВСУ.

Наступление ВСУ в Запорожье: последние новости

Украинские военные продолжают продвигаться на фронте. В частности, на Запорожском направлении ВСУ захватывают первую линию обороны врага. Поскольку защитники идут по широкому фронту, то наступают медленно.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в очередной раз сообщил хорошие новости об успехах украинских военных. По его словам, защитники настойчиво двигаются к освобождению Мелитополя и Бердянска в Запорожской области.

Как известно, с начала новой фазы наступления ВСУ освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Ранее Бердянская МВА сообщила, что в городе прогремело 11 взрывов. В районе аэропорта все горит и детонирует. Кроме того, туда направилась колонна скорых, что свидетельствует о большом количестве раненых и погибших оккупантов.