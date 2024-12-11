Горела уже не впервые: показываем на карте нефтебазу в Брянске, которую атаковала Украина
В российском Брянске ночью 11 декабря было шумно. Там Силы обороны атаковали очередную нефтебазу.
Судя по всему, ей перепало уже не впервые. Где расположена атакованная нефтебаза в Брянске, показывает 24 Канал.
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Где расположена нефтебаза в Брянске, которую атаковала Украина
Атакованная нефтебаза расположена в южной части Брянска.
На картах видно, что некоторые резервуары уже были повреждены огнем ранее.
Где расположена атакованная брянская нефтебаза: смотрите на карте
Местные активно делились кадрами пожара на нефтебазе в Брянске.
Телеграм-каналу "Кибер-мука" удалось установить, откуда велась одна из съемок. Как оказалось, это Фокинский район Брянска. Расстояние между обеими локациями примерно 1,5 километра.
Местные жители рассказали, что слышали от 6 до 10 взрывов. После атаки там начался сильный пожар.
Россияне использовали эту нефтебазу в военных целях.
Местные показали последствия атаки по нефтебазе / Фото "Кибер-борошна"
Сам Брянск расположен от границы с Украиной на расстоянии более 100 километров.