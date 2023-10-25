"Хлопок" в Брянске: оккупанты заявили об атаке дронов

В российском Брянске ночью раздались взрывы. Очевидцы писали о звуках "хлопка" по меньшей мере в двух районах города.

Россияне начали сетовать из-за взрывов ориентировочно после полуночи 25 октября. Перед этим громко было в российском Ростове, пишет 24 Канал со ссылкой и вражеских телеграм-каналов.

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Что случилось в Брянске

Ориентировочно после полуночи 25 октября в Брянске начали раздаваться звуки взрывов. По меньшей мере, дважды их слышали на улице Фокина, в Советском районе.

Россияне писали о якобы работе российского ПВО.

Взрывы в Брянске / Скриншоты из телеграм-каналов

Местные телеграм-каналы показали кадры, на которых видно зарево в небе в результате взрывов.



Взрывы в Брянске / Фото из телеграм-каналов

Звуки взрывов в Брянске: смотрите видео

Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграмме написал, что они якобы пресекли попытку Украины атаковать беспилотниками.

"Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО и средствами РЭБ министерства обороны России", – заявили враги.

Богомаз заверил, что традиционно пострадавших и разрушений нет.

Предварительные взрывы у оккупантов: коротко