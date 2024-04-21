Утренние взрывы в бухте Севастополя: в ВМС дали первый комментарий

Утром 21 апреля прогремели взрывы в Севастопольской бухте. Россияне продолжают прикрывать свои боевые корабли судами обеспечения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что ему понравилось видео сегодняшней атаки на бухту, которое публикуют оккупанты.

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Детали об атаке на Севастополь

Дмитрий Плетенчук прокомментировал утреннюю атаку на Крым и взрывы в бухте Севастополя.

Могу отметить, что российские оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава Черноморского флота. Это в принципе у них такая тактика. Почти новая. Во-вторых, с позиции ВМС могу лишь отметить, что подобные инциденты и в дальнейшем будут случаться на объектах военной инфраструктуры врага в нашем Крыму,

– отметил спикер.

В то же время Плетенчук подтвердил, что ему также очень понравилось видео из бухты, которое публикуют в сети. Отметим, что на нем видно дым, а голос за кадром утверждает, что ракета попала в пароход. В результате там возникло возгорание.

Пожар в бухте Севастополя: смотрите видео

Что известно о взрывах

Оккупанты примерно в 8:37 сообщили о закрытии Крымского моста. Уже через несколько минут в бухте Севастополя прогремел взрыв, а оккупанты предупредили о ракетной угрозе по всему полуострову

Сразу после взрывов пропагандистские телеграм-каналы начали успокаивать население. "Сообщают, что техника цела! Предварительно, пострадавших нет", – поспешно писали они. Однако, как утверждают местные, в это время в направлении бухты ехали кареты скорой.

Также стало известно, что после взрывов в Севастополе пропал свет. Оккупанты объясняют отключение электроэнергии авариями на подстанциях. Они заверили население, что электроснабжение будет восстановлено до 17:00. Кроме того, в городе внесены коррективы в графики движения троллейбусов и трамваев.

В то же время российские паблики предупредили, что это, вероятно, не последняя атака на сегодня. Они призвали не игнорировать сигналы тревоги.