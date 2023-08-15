Свист ракет, взрыв – все затряслось: очевидцы рассказали жуткие детали обстрела Днепра

Российские военные ночью 15 августа нанесли ракетный удар по Днепру. Оккупанты атаковали Днепропетровскую область крылатыми ракетами и С-300/С-400.

В 04:20 было зафиксировано прилет по одному из предприятий Днепра. В результате ракетного террора три человека ранены.

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В Днепре в результате ракетного террора пострадали три человека

По состоянию на 7:00 было известно о двух раненых – это 59-летняя женщина, которая получила легкие повреждения и будет лечиться дома, и 70-летний мужчина, которого госпитализировали.

Впоследствии первый заместитель начальника Днепропетровской ОВА Владимир Орлов в эфире телемарафона уточнил, что количество раненых увеличилось до трех человек.

В результате обстрела возник пожар, охвативший более 800 квадратных метров. Кроме предприятия, россияне атаковали важный спортивный объект Днепра, который принимал всеукраинские соревнования.

Очевидцы ракетного террора рассказали, что проснулись от взрывов в 4:20. Люди признаются, что было очень страшно из-за сильных взрывов.

Очевидцы рассказали о ракетном ударе по Днепру: смотрите видео

В частности, очевидцы рассказывают, что слышали свист ракет, пролетающих над жилыми домами. Из-за сильных взрывов дрожали дома и окна в них.

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Жители Днепра рассказали о ракетном ударе по городу: смотрите видео

Днепряне Юлия и Артем, живущие в 600 метрах от места попадания, рассказали Суспільному, что проснулись рано утром от свиста ракет.

Взрыв, все затряслось, собака лаяла, тоже испугалась. Мы думали, что близко прилетело. Конечно, был шок так близко. Это был спорткомплекс, куда мы ходили заниматься плаванием три года. Мы ходим сюда гулять,

– сказали юноша и девушка.

"У нас балкон выходит на проспект. Первую ракету мы просто услышали, а вторую даже видели – как летела", – рассказал днепрянин Александр.

Что известно о ракетном ударе по Днепру