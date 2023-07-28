Не могли не отметиться, – в Минобороны отреагировали на обстрел Днепра в День государственности

Россияне 28 июля атаковали Днепр ракетами. В этот день украинцы отмечают День государственности.

К счастью, погибших в результате вражеских обстрелов нет. Однако по состоянию на 23:30 известно, что пострадали 9 человек.

К теме В Днепре сообщили о прилете по жилому дому

Реакция Минобороны на удар России по Днепру

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на атаку по многоэтажке в Днепре.

Россию всегда донимала наша государственность. И в день нашей государственности они не могли не отметиться. Днепр. Мы переживем и это. Станем еще крепче,

– подчеркнула чиновница.

Она добавила, что россияне не разрушат ракетами нашу государственность.

"Они разрушат свою… в этом и парадокс этой войны", – подытожила Маляр.

Стоит прочесть Попали по многоэтажке и атаковали админздание, – ОВА об обстреле Днепра

Коротко о ракетных обстрелах Днепра 28 июля