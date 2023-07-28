Не могли не отметиться, – в Минобороны отреагировали на обстрел Днепра в День государственности
Источник:Анна Маляр
Россияне 28 июля атаковали Днепр ракетами. В этот день украинцы отмечают День государственности.
К счастью, погибших в результате вражеских обстрелов нет. Однако по состоянию на 23:30 известно, что пострадали 9 человек.
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Реакция Минобороны на удар России по Днепру
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на атаку по многоэтажке в Днепре.
Россию всегда донимала наша государственность. И в день нашей государственности они не могли не отметиться. Днепр. Мы переживем и это. Станем еще крепче,
– подчеркнула чиновница.
Она добавила, что россияне не разрушат ракетами нашу государственность.
"Они разрушат свою… в этом и парадокс этой войны", – подытожила Маляр.
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Коротко о ракетных обстрелах Днепра 28 июля
- Приблизительно в 20:30 28 июля в Днепре раздался мощный взрыв. Местные власти призвали всех не пренебрегать безопасностью, ведь россияне запустили по городу ракеты.
- Впоследствии появилась информация, что захватчики попали в жилую многоэтажку. Это также подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, на место атаки прибыли все соответствующие службы. Правоохранители и спасатели совершали поквартирный обход, чтобы найти всех травмированных в результате ракетного обстрела.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что враг также ударил по админзданию СБУ.
- Сначала было известно о трех пострадавших, однако затем количество травмированных выросло. В 23:23 глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетного удара по Днепру есть 9 пострадавших. Среди них – двое детей 14 и 17 лет с акубаротравмой.
- Такой же диагноз у двух 20-летних девушек. Еще пять человек получили рваные раны. Это мужчины от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. По словам медиков, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии и будут лечиться дома.