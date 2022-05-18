Взрывы в Днепре: в городе успешно сработало ПВО

Утром 18 мая в Днепропетровской области прозвучали сирены. В Днепре местные жители сообщили о взрывах. Впоследствии стало известно, что в городе сработала система ПВО.

Об успешной работе отчитались в воздушном командовании "Восток". Военные отметили: все детали сообщат позже.

Ранее В Днепре и Одессе слышны звуки взрывов: оставайтесь в укрытиях

Днепрян просят не обнародовать фото и видео взрывов

Напоминаем, никаких фото и видео с привязкой к местности,

– подчеркнули украинские защитники.

Отметим, что сирены жители Днепра и области услышали около 5:40 утра. Также о воздушной опасности предупредили жителей большинства южных и центральных регионов Украины. Вскоре днепряне в соцсетях начали писать, что слышат взрывы и видят дым.

Накануне в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Накануне в Днепропетровской области тоже несколько раз сообщали об опасности с воздуха. Нашим военным удалось сбить над областью вражеский беспилотник. Приземлили русский "Орлан-10". Только за сутки Воздушным силам и Сухопутным войскам удалось ликвидировать еще 9 БПЛА.

Несколько дней назад область обстреляли из "Ураганов"

В ночь на 15 мая под вражеским огнем оказалась Широковская община Криворожского района. Враги били по ней из "Ураганов". К счастью, захватчики попали из реактивных систем залпового огня между селами, так что никто не пострадал. Прошло также без разрушений.

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Оккупанты выпустили по Днепропетровщине более 140 ракет

За 80 дней войны оккупанты выпустили по Днепропетровской области уже более 140 ракет. Как отметил глава ОВА Валентин Резниченко, жертвами ракетных обстрелов стали, по меньшей мере, 17 человек. Область обстреливали "Смерчами", "Градами" и "Ураганами". Применили против гражданского населения россияне и запрещенные кассетные боеприпасы.

Какая ситуация на фронте по состоянию на 18 мая: коротко

Враг обстреливает украинских защитников в Донецкой операционной зоне, а также на Славянском направлении.

Именно здесь россияне готовят наступление, говорят в Генштабе.

На остальных направлениях противник прилагает усилия для обороны и ведения разведки.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

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