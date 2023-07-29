В оккупированном Донецке – "хлопок": может детонировать склад БК
Источник:Сергей Стерненко
На временно оккупированных территориях вечером 29 июля снова неспокойно. О громких взрывах сообщили в Донецке.
Об этом сообщил украинский блоггер и активист Сергей Стерненко. Также он обнародовал видео с места происшествия.
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В Донецке, вероятно, детонирует склад БК
Стерненко в 20:22 29 июля обнародовал видео из временно оккупированного Донецка.
Попадание в склад боеприпасов во временно оккупированном Донецке,
– говорится в подписи к ролику.
На видео можно услышать взрывы, которые раздаются один за другим. Также в стороне, откуда приходят звуки, можно увидеть дым.
В Донецке снова громко: видео
Если эти звуки действительно являются детонацией вражеского склада БК, то прилет таки удался. Однако стоит заметить, что пока точно неизвестно, причастна ли Украина к этому инциденту, ведь официальных сообщений от Сил обороны все еще не было.
Во временно оккупированном городе может детонировать вражеский склад БК: видео
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Коротко о других "хлопках" в районе Донецка
- Недавно во временно оккупированном Шахтерске тоже было громко. В ночь на 28 июля там звучали взрывы на нефтебазе.
- Россияне и коллаборанты традиционно заявили о "ракетном ударе", обвинив во всем Силы обороны.
- Очевидцы массово распространяли кадры с места событий в соцсетях, по которым можно понять, что масштабы пожара были значительными.
- Кроме этого, недавно вблизи Донецка также цвел "хлопок". Местные жители сообщили, что вечером 4 апреля увидели огромный столб огненного дыма.
- Прилет произошел по одной из нефтебаз в оккупированной Макеевке. Впоследствии в Вооруженных Силах официально подтвердили, что в результате эффективного огневого воздействия подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов.