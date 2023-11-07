В центре Донецка раздались громкие взрывы: оккупанты заявили о попадании

В центре оккупированного Донецка раздался громкий взрыв. Над городом виднеются густые столбы дыма.

Российские пропагандистские телеграмм-каналы утверждают, что в Донецке сработало российское ПВО. Однако густые серые клубы дыма, поднимающиеся с земли, больше похожи на взрыв или попадание.

Смотрите также В районе военных аэродромов в Крыму слышали взрывы, оккупанты заявили о "17 сбитых дронов"

Что известно о взрывах в Донецке

Сначала оккупанты заявили, что в городе работала ПВО. Однако впоследствии захватчики сказали, что в результате обстрела ВСУ попадание в Ворошиловском районе города. Также местные паблики пишут о попадании в Буденновском районе.

Стоит отметить, что украинская сторона пока никак не комментировала эту информацию. Однако в сети активно распространяют кадры из Донецка.

Дым в центре Донецка: смотрите видео

Также российские пропагандисты заявили о погибших и раненых. Однако их количество пока не сообщается.

Предыдущие взрывы в Донецке