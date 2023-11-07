В центре Донецка раздались громкие взрывы: оккупанты заявили о попадании
В центре оккупированного Донецка раздался громкий взрыв. Над городом виднеются густые столбы дыма.
Российские пропагандистские телеграмм-каналы утверждают, что в Донецке сработало российское ПВО. Однако густые серые клубы дыма, поднимающиеся с земли, больше похожи на взрыв или попадание.
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Что известно о взрывах в Донецке
Сначала оккупанты заявили, что в городе работала ПВО. Однако впоследствии захватчики сказали, что в результате обстрела ВСУ попадание в Ворошиловском районе города. Также местные паблики пишут о попадании в Буденновском районе.
Стоит отметить, что украинская сторона пока никак не комментировала эту информацию. Однако в сети активно распространяют кадры из Донецка.
Дым в центре Донецка: смотрите видео
Также российские пропагандисты заявили о погибших и раненых. Однако их количество пока не сообщается.
Предыдущие взрывы в Донецке
- Перед этим последние взрывы в Донецке раздавались в ночь на 1 ноября. "Хлопок" наделал беды - без тока остались 57 трансформаторных подстанций, без света – 3 610 бытовых абонентов.
- Также в Донецке раздавались взрывы 31 октября. Появилась информация, что в результате попадания горели цистерны с топливом на нефтебазе в Буденновском районе.