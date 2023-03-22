Очень удачная работа разведки, – майор ВСУ о взрывах в оккупированном Джанкое

Во временно оккупированном Крыму продолжается сезон "хлопка". В частности, ночью 22 марта прогремели очередные взрывы в бухте оккупированного Севастополя.

Об этом 24 Каналу рассказал майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, после взрывов в Севастополе россияне остановили работу морского пассажирского транспорта.

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Гетьман считает, что это сделали не просто так – оккупационные власти полуострова хотят скрыть последствия "хлопка". По его словам, предположительно в Севастополе отработали морские дроны.

"Все это как минимум испугало оккупантов. Они уже не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку мы можем их достать как на севере, так и на юге Крыма ", – подчеркнул военный эксперт.

Роль украинских разведчиков во взрывах в Джанкое

Несладко россиянам в Крыму было также 20 марта, когда "хлопок" посетил Джанкой. В Главном управлении разведки МО Украины рассказали, что в результате взрывов были уничтожены российские ракеты "Калибр НК". Майор запаса ВСУ отметил, что это была очень кропотливая работа украинских специалистов.

Ведь оккупанты перевозили "Калибры" в режиме строгой секретности. По словам военного эксперта, крылатые ракеты не перевозят на открытых платформах, как танки.

Такое оружие везут в закрытых вагонах, то есть их невозможно зрительно идентифицировать. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это удачно отработали наши разведчики,

– подчеркнул Гетьман.

Он добавил, что именно благодаря работе украинской разведки удалось установить, что "Калибры" будут перевозить в определенное время в конкретном месте.

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Почему не было детонации "Калибров"

Как отметил Гетьман, некоторые сомневаются, что в Джанкое были уничтожены ракеты "Калибр". Мол, потому, что при взрыве не было большой детонации.

Они и не должны были сдетонировать, потому что такое вооружение перевозится без боевого заряда и без топлива. Это делают из соображений безопасности, ведь вагон может качать или еще как-то можно повредить эти ракеты. Это может привести к взрывам,

– рассказал военный эксперт.

По его словам, боевой заряд и топливо для ракет россияне могли перевозить в другом вагоне или вообще в другой день. А беспилотники нанесли удар по вагонам, в которых, вероятно, транспортировались пустые ракеты. Однако это совершенно не умаляет важности инцидента.

"Мы уничтожили электронику и все остальное, чем эти ракеты были оснащены. Дальше оккупанты будут их либо утилизировать, либо ремонтировать", – отметил Гетьман.

Он добавил, что ремонт одного "Калибра" для врага может стоить не меньше производства новой ракеты.

Взрывы в Крыму: коротко