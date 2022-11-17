"Проснемся завтра или нет": в Джанкое жалуются из-за взрывов и исчезновения света

Не успел оккупанты заснуть, как к ним постучало в дверь Бавовнятко и подняло настоящий переполох. Во вражеских пабликах истерика из-за взрывов в Джанкое.

Вместо сказки на ночь захватчики около 23:00, 16 ноября имели возможность насладиться звуками цветения хлопка. В российских телеграм-каналах поднялся самыйй настоящий крик из-за этого, сообщает 24 канал.

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Как ныли русские и "меняли показания"

Если проследить хронологию сообщения в российских информационных помойках по поводу взрывов на полуострове, то можно понять, насколько вражеские телеграм-каналы засорены противоречащими друг другу новостями.

Сначала появилось сообщение, что электростанция горит в "магороче". Очевидно, речь шла о районе Магарач между Джанкоем и селом Дмитровка.

После оккупанты поняли, что зря посеяли панику, поэтому решили "утешить" всех сообщением о том, что это на самом деле сработали системы противовоздушной обороны.

Уже следующее сообщение касалось того, что на видео с последствиями прилета не горят никакие важные объекты, и это совсем не работа ПВО.



Противоречивая информация во вражеских пабликах по взрывам в Джанкое / Скриншот из российского телеграм-канала

Было ли это ПВО, или что-то другое, горели ли какие-то важные объекты, или хлопок расцвел на вражеских складах с оружием, но о единственном известно точно – у оккупантов начал массово исчезать свет.



В Джанкое нет света из-за взрывов / Скриншот из вражеских телеграм-каналов



"Громко" в Джанкое / Скриншот из Вконтакте

Россияне продают недвижимость на полуострове

Недавно появилась информация, что приехавшие на Крымский полуостров после начала оккупации в 2014 году захватчики возвращаются обратно к себе – "на родину".

Оккупанты уже начали срочно продавать купленную недвижимость в Крыму, потому что осознают, что для них на этих территориях нет будущего. Рано или поздно им пришлось бы покинуть полуостров – очевидно, что лучше сделать это рано.

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