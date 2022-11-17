Замість казочки на ніч, загарбники близько 23:00, 16 листопада мали змогу "насолодитися" звуками цвітіння "бавовни". У російських телеграм-каналах здійнявся справжнісінький ґвалт через це, повідомляє 24 канал.
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Як нили росіяни та "змінювали свідчення"
Якщо простежити хронологію повідомлення у російських інформаційних помийках щодо вибухів на півострові, то можна зрозуміти, наскільки ворожі телеграм-канали засмічені новинами, що суперечать одна одній.
- Спершу з'явилось повідомлення, що горить електростанція в "магороче". Вочевидь, йшлось про район Магарач між Джанкоєм та селом Дмитрівка.
- Опісля окупанти зрозуміли, що даремно посіяли паніку, тому вирішили "втішити" всіх повідомленням про те, що це насправді спрацювали системи протиповітряної оборони.
- Уже наступне повідомлення стосувалась того, що на відео з наслідками прильоту не горять ніякі важливі об'єкти та це зовсім навіть не робота ППО.
Суперечлива інформація у ворожих пабліках щодо вибухів в Джанкої / Скриншот з російського телеграм-каналу
Чи було це ППО, чи – щось інше. Чи горіли якісь важливі об'єкти, чи бавовна розцвіла на ворожих складах зі зброєю, але про єдине відомо достеменно – в окупантів почало масово зникати світло.
У Джанкої нема світла через вибухи / Скриншот з ворожих телеграм-каналів
"Громко" у Джанкої / Скриншот із Вконтакте
Росіяни продають нерухомість на півострові
Нещодавно з'явилася інформація, що загарбники, які приїхали на Кримський півострів після початку окупації у 2014 році, повертається назад до себе – "на родіну".
Окупанти вже почали терміново продавати куплену нерухомість в Криму, тому що усвідомлюють, що для них на цих територіях немає майбутнього. Рано чи пізно їм все-таки довелось би залишити півострів – очевидно, що краще зробити це рано.
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