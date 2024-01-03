В Харьковской области взрывы продолжались пол часа: оккупанты запустили С-300 из Белгородской области

Харьковщина в очередной раз страдает от российского террора – вечером 3 января снова стало известно о серии мощных взрывов в городе. Предварительно оккупанты ударили по региону с С-300.

Захватчики выпустили по Харьковской области ракеты из Белгородской области. Оккупанты активно используют С-300 для атак на гражданскую инфраструктуру.

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Взрывы в Харьковской области

СМИ сообщают, что вечером 3 января в Харьковской области прозвучала серия по меньшей мере из семи взрывов – только за последние полчаса. В городе и области длилась воздушная тревога. Воздушные Силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения около 18:28.

Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях,

– написал председатель ОВА Олег Синегубов.

Ракеты по Харькову и области запускали из Белгородской области. По сообщениям мониторинговых каналов, оккупанты применили С-300. В сети также показали видео вылетов ракет по Белгороду по Украине.

Об отбоях сообщили в 19:28. Последствия ударов устанавливаются.

Оккупанты снова терроризируют Харьковщину: видео запуска ракет

Российские атаки на Харьков