В Харьковской области взрывы продолжались пол часа: оккупанты запустили С-300 из Белгородской области
Источник:Суспильне Харьков
Харьковщина в очередной раз страдает от российского террора – вечером 3 января снова стало известно о серии мощных взрывов в городе. Предварительно оккупанты ударили по региону с С-300.
Захватчики выпустили по Харьковской области ракеты из Белгородской области. Оккупанты активно используют С-300 для атак на гражданскую инфраструктуру.
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Взрывы в Харьковской области
СМИ сообщают, что вечером 3 января в Харьковской области прозвучала серия по меньшей мере из семи взрывов – только за последние полчаса. В городе и области длилась воздушная тревога. Воздушные Силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения около 18:28.
Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях,
– написал председатель ОВА Олег Синегубов.
Ракеты по Харькову и области запускали из Белгородской области. По сообщениям мониторинговых каналов, оккупанты применили С-300. В сети также показали видео вылетов ракет по Белгороду по Украине.
Об отбоях сообщили в 19:28. Последствия ударов устанавливаются.
Оккупанты снова терроризируют Харьковщину: видео запуска ракет
Российские атаки на Харьков
- Днем 3 января российская армия в очередной раз наносила удары по Харьковской области. Враг совершил пуски с самолетов тактической авиации управляемых авиационных бомб и ракет с территории Белгородской области.
- Поздним вечером 2 января российские военные также атаковали Харьков из Белгорода. Известно, что в городе раздалось сразу несколько взрывов. Предварительно для атаки использовали ракеты С-300, летящие по баллистической траектории.
- Под российским обстрелом Харьков находился и 2 января – тогда оккупанты применили по городу ракеты Х-47М2 "Кинжал". В ОВА сообщали по меньшей мере 6 ракетных ударов по центральной части Харькова. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, зафиксированы возгорание автомобилей