Погибшая была "прикована" к постели: местные показали последствия коварного удара по Харькову

Российские оккупанты 3 мая ударили по Холодногорскому району Харькова. Они снова использовали дальнобойное оружие УМПБ Д-30.

Прилет случился в частном секторе города, где нет ни одного военного объекта. В результате удара полностью уничтожены несколько частных домов.

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Российские оккупанты снова коварно терроризируют мирное население Украины. Уже известно, что захватчики снова запустили авиационную бомбу УМПБ Д-30, которую они регулярно применяют по прифронтовым территориям. Дальность полета этого унифицированного межвидового планирующего боеприпаса – до 90 километров.

Уже есть обломки от авиабомбы УМПБ Д-30, которую запускают с истребителя. Дальность полета этого боеприпаса составляет до 90 километров. Вы понимаете, что Харьков находится в 30 километрах от государственной границы. Местные находятся в опасности,

– рассказал руководитель прокуратуры Харьковщины Александр Фильчаков.

Один из поврежденных домов в результате удара по Харькову / Фото 24 Канала

Известно о по меньшей мере 12 поврежденных домах / Фото 24 Канала

Что известно о пострадавших

По словам начальника полиции Харьковщины Владимира Тимошко, вражеская бомба уничтожила несколько частных домов. Двое мужчин получили легкие ранения. К счастью, тяжелых пострадавших не было.

Последствия прилета в одном из домов / Фото 24 Канала

Дальность полета УМПБ Д-30, которой ударили по Харькову, – 90 километров / Фото 24 Канала

Также известно об одной погибшей женщине, которой было 82 года. Она несколько лет была "прикована" к постели из-за тяжелой болезни.

Обломок УМПБ Д-30 / Фото 24 Канала

Один из местных жителей Григорий чудом избежал травм. Он услышал громкий взрыв, после чего все затряслось.

Смотрел себе телевизор. И тут произошел взрыв. Окна посыпались – все попадало. Вышел на улицу и увидел, что здесь просто развалины. Меня спасли от осколков крепкие шторы. Если бы не они, то все осколки стекла полетели бы на меня,

– рассказал Григорий.

Ситуация в Харькове: коротко