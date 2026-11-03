Россия нанесла удар по медицинскому учреждению в Харькове: есть раненые и значительные разрушения

В ночь на 3 ноября российские войска провели атаку на Харьков баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение в одном из районов города.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Что известно об атаке на Харьков?

Харьков ночью подвергся комбинированному удару баллистических ракет и УАБ. Одно из попаданий пришлось на медицинское учреждение в Немишлянском районе. В результате удара по медучреждению известно о четырех пострадавших.

Мэр города сообщил, что удар привел к серьезным повреждениям здания учреждения.

Напомним, что этой ночью российские силы направили дроны и баллистику по многим регионам.

О " подготовку очередного обстрела" накануне вечером, 2 ноября, предупреждал Владимир Зеленский. Украинская разведка получила данные о намерениях противника совершить атаку на энергетику и логистику.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска регулярно наносят удары по Харькову с помощью дронов и ракет. В частности, 29 октября беспилотники поразили учебное заведение в Салтовском районе города.

Также 28 октября в результате удара вражеского беспилотника по Основянскому району Харькова погиб один человек, еще двое получили ранения.