Росія вдарила по медзакладу в Харкові: є поранені і значні руйнування

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Що вдіомо про атаку по Харкову?

Харків вночі опинився під комбінованим ударом балістики та КАБів. Одне з влучань сталося по медичному закладу у Немишлянському районі. Внаслідок удару по медзакладу відомо про четверо постраждалих.

Мер міста повідомив, що удар спричинив серйозні пошкодження будівлі установи.

Нагадаємо, що цієї ночі російські сили спрямували дрони та балістику по багатьох регіонах.

Про підготовку чергового обстрілу напередодні ввечері, 2 листопада, попереджав Володимир Зеленський. Українська розвідка здобула дані про наміри противника атакувати енергетику та логістику.

Зазначимо, раніше ми писали, що російські війська регулярно завдають ударів по Харкову дронами та ракетами. Зокрема, 29 жовтня безпілотники поцілили в навчальний заклад у Салтівському районі міста.

Також 28 жовтня внаслідок удару ворожого безпілотника по Основ'янському району Харкова загинула одна людина та ще двоє дістали поранення.