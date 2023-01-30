Иран бросит Россию, – Давидюк объяснил, к чему приведут "хлопки" в этой стране

Ночью 29 января военные объекты Ирана в разных провинциях атаковали беспилотниками. В частности, под атакой оказалось и предприятие, производящее и передающее в Россию дроны "Шахиды". Эксперты считают, что это было предупреждение Ирану.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он шутит, что "фейерверки" в Иране планирует наша "уманская диаспора" – люди из Одессы, выехавшие в 90-е.

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Политолог отмечает, что у Ирана интересная позиция – вроде бы ничего не произошло, хотя на видео видно, как все горит.

Это хорошо, потому что говорит о том, что очередная партия "Шахидов" не прилетит в Украину. Кроме того, этими "хлопками" США, Израиль и Украина намекнули Ирану, что будет с ними, если они вздумают поставлять России баллистическое оружие,

– объяснил Давидюк.

Политолог уверяет, что Иран точно хочет снабжать России баллистическим оружием.

"Поэтому Украине сейчас очень важно показать, что заводы и склады, где лежат баллистические ракеты, могут гореть не хуже заводов, где складывали дроны. Мы это покажем, и Иран станет на место – пойдет заниматься революцией женщин, которая свергнет этот преступный режим", – добавил эксперт.

Как это повлияет на отношения с Россией

По его мнению, у Путина ситуация следующая – у него сейчас самые большие проблемы – это те "крысы", которые сидят с ним в бункере. "Там такая токсичность, что они уже не знают, в какие щели лезть. Пригожин обещал взять Бахмут, но провалил задачу, "вложил" где-то 50 тысяч мобилизованных и зеков, но не выполнил задание. И сейчас каждый точит нож на Путина, а Путин – на Пригожина", – говорит Давидюк.

Политолог объясняет, что для Путина Иран – это план "Б". По его словам, Россия хотела бы работать с Китаем, Израилем или другой страной. В то же время, Иран Путин сам ненавидит, он использует их, а иранцы используют российского диктатора.

В какой-то момент Иран поймет, что Путин обещал им за это ядерное оружие, но этого не дал. Потому Иран тоже может сделать непредсказуемо для России – Иран бросит Путина в один момент, когда поймет, что ядерного оружия от России не будет. США этого (передачу баллистических ракет – 24 Канал) не позволят, будут ликвидированы все, включая Путина,

– считает Давидюк.

По его словам, протесты в Иране показывают, что режим слаб и выбрал не тех партнеров. "Женщины впервые в истории этой страны могут взять власть... А то, что Иран пытается работать с Россией, то этим он лишь приблизил революционное начало, и он действительно воспламенится", – считает Давидюк.

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