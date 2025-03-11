Мэр Ивано-Франковска рассказал о жертве и раненых в результате взрывов в городе
- У Ивано-Франковске 11 марта произошли два взрыва недалеко от железнодорожного вокзала, погиб один человек, еще трое ранены.
- По словам мэра города, один из раненых – в тяжелом состоянии.
- Погибшим оказался подросток.
Вечером 11 марта в Ивано-Франковске произошли два взрыва неподалеку от железнодорожного вокзала. Сработали неустановленные устройства. Мэр города рассказал о трагических последствиях.
Один взрыв произошел на улице Привокзальная возле жилого дома, а другой – в многоэтажке, передает 24 Канал.
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Что известно о пострадавших
Мэр Роман Марцинкив уточнил, что неизвестные взрывные устройства сработали по двум адресам: Привокзальная, 9 и 49.
Один человек погиб, один в очень тяжелом состоянии и еще двое ранены. Им оказывают медицинскую помощь,
– сообщил городской голова.
Отметим, что в полиции уточнили, что погиб несовершеннолетний парень. В сети тем временем писали, что один из раненых потерял конечности в результате взрыва.
К слову, в ГСЧС также рассказали, что в квартире на 9 этаже 9-этажного здания произошел взрыв неустановленного предмета с последующим горением. Чрезвычайники спасли 4 человека, которые были заблокированы в квартирах на 8 и 9 этажах.