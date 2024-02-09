Не думали, что можно поразить такую цель, – военный эксперт о взрывах на заводе в Ижевске

Вечером 7 февраля в российском Ижевске прогремел взрыв. Местные предполагали, что вспыхнуло на полигоне, где, вероятно, проводят испытания ракетных двигателей. Впоследствии стало известно, что неподалеку от этого места расположен завод, который производит военную продукцию.

Промышленный комплекс России состоит из разных компонентов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, председатель Украинского центра безопасности Сергей Кузан, заметив, что самое главное то, что взрывом были поражены ключевые узлы промышленных мощностей оккупантов.

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Какие последствия для россиян будет иметь взрыв

Есть основания думать, что в ближайшее время завод, вся промышленность в Ижевске прекратит свое существование. Конечно, надо учитывать возможность ремонта и восстановления, потому что для того, чтобы полностью уничтожить такой большой завод нужны мощные средства.

Однако, как целостный комплекс он не сможет выполнять свои функции. Поэтому "Искандеры", другое вооружение, в частности компоненты для ядерного оружия, в ближайшее время не будут работать,

– отметил Сергей Кузан.

Главный вопрос сейчас в компонентах, потому что таких промышленных мощностей Россия не имеет. Оккупанты не могут просто отремонтировать то, что было уничтожено. Например, станки были привезены из-за рубежа.

Поэтому сейчас надо внимательно следить за соблюдением санкций для того, чтобы никакие большие станки не попали в Россию и не были там установлены. В таком случае действительно можно говорить о выводе из строя объекта стратегической военной промышленности еще и глубоком тылу.

Оккупанты считали расстояние в почти 2 тысячи километров безопасным. Работники ходили на работу и даже не думали, что такую цель можно поразить,

– подчеркнул военный эксперт.

Более того, теперь россияне говорят о том, что если удалось поразить объект, который настолько далеко от линии фронта, то они никак не могут чувствовать себя безопасно. Поэтому среди населения царит подавленное состояние, а люди деморализованы.

Чем могли ударить по заводу

Пока официальных заявлений об этом нет. Теоретически можно предположить, что использовали комбинированный удар. Например, когда работает подполье, движение сопротивления, они могут применять, в частности дроны и другие виды взрывчатки.

"Взрыв, который произошел, не мог быть нанесен только одним беспилотником. Это не нефтебаза. Поэтому подрыв могли осуществить изнутри", – предположил Сергей Кузан.

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