Казань находилася под массированной атакой, в городе закрыли аэропорт: яркие видео очевидцев

Российская Казань подверглась атаке беспилотников. В городе раздавались взрывы, в частности возле вертолетного завода. Местные жители делятся впечатляющими кадрами "хлопка".

По состоянию на утро в Казани не стихают взрывы. Город находится под массированной атакой БПЛА, передает 24 Канал.

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Центральная Россия подверглась массированной атаке

Еще ночью там прозвучала серия взрывов после которых произошел ряд пожаров в районе авиационных заводов.

В местных пабликах пишут, что есть прилеты в районе Казанского авиационного завода им. Горбунова, а также АО "КАПО-Композит" – предприятия, входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации, специализирующейся на производстве композитных материалов для авиационной промышленности.

Обратите внимание! Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова – одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности России, основано в 1932 году в городе Казани. Он изготавливает и ремонтирует стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3М/Ту-22М3. В декабре 2023 года, из-за российского вторжения в Украину, завод попал под санкции ЕС.

В местном аэропорту объявлен план "Ковер".

Пожар на месте прилета БпЛА: смотрите видео

Сильные взрывы в Казани: смотрите видео

Также закрыили аэропорт Нижнекамска – третьего по численности города Татарстана. Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска – столицы Республики Удмуртия.

К слову, в сети предполагают, что Казань атаковали украинские беспилотники "Лютый". Они уже не впервые наносят мощные удары по России, в частности и Республике Татарстан.

Пролет "Лютого" в Казани: смотрите видео

Отчет минобороны России свидетельствует, что ПВО в Казани отработала плохо. Так, оккупанты доложили об уничтожении только одного беспилотника над территорией Татарстана. В целом они утверждают о сбитии 31 дрона над территорией всей страны: 14 – Брянской областью, 6 – над Калужской, 3 – над Белгородской, 3 – над Курской, 2 – над Рязанской, 2 – над Орловской.