Одна из ракет россиян взорвалась у посольства Румынии, повреждено и дипведомство Германии

10 октября 2022 , 15:51
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твитер Богдана Ауреску

Во время ракетного удара по Киеву одна из ракет взорвалась у посольства Румынии в Украине. Произошло это всего в 850 метрах от здания.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску решительно осудил ракетные удары России по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах.

Важно Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября, – разведка

По словам Ауреску, это является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей.

Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то, что один удар прогремел всего в 850 метрах от его штаба,
– написал министр.


Оккупанты ударили по Киеву / Фото Сергея Сумленного


Последствия обстрела Киева / Фото Сергея Сумленного

На обстрел Украины отреагировали в Германии

В МИД Германии заявили, что Владимир Путин цинично и неоправданно обстреливает крупные города и мирных жителей Украины. Германия сделает все для усиления украинской системы ПВО. В немецком министерстве иностранных дел добавили, что в результате удара России было повреждено здание в Киеве, где также расположен визовый офис Германии.

"С начала российско-захватнической войны эти офисы не использовались нашим посольством. Наши коллеги в посольстве в Киеве чувствуют себя хорошо", – добавили в МИД Германии.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что угроза новых ударов существует до сих пор.

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Автор: Альона Захарова