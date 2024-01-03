В Киеве российские ракеты уничтожили мощности производителя тактической одежды
Источник:М-Тас
При обстреле Киева российская ракета попала в помещение производителя тактической одежды. Производственные мощности и склады были повреждены или уничтожены.
Оккупанты попали в производственные мощности и складские помещения М-Тас.
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Что известно об убытках производителя тактической одежды
К сожалению, в результате террористической атаки производитель тактической одежды понес убытки. К счастью, сотрудники не пострадали.
В связи с массовой террористической ракетной атакой на Киев производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены,
– сообщили в компании.
В настоящее время компания определяет степени повреждений и нанесенного ущерба. После этого М-Тас начнет отправлять имеющиеся товары или возвращать людям средства.
Также М-ТАС показали последствия вражеского удара по предприятию.
Так вчера для М-ТАС солнце зашло за горизонт…,
– написали предприниматели.
Последствия вражеского удара / Фото М-Тас
Главное об атаке на Киев 2 января
- Утром 2 января оккупанты массированно атаковали Киев ракетами. Во многих районах города вспыхнули пожары. Особенно страшны последствия в Соломенском районе – там загорелись многоэтажные жилые дома.
- К сожалению, в результате атаки на город погибли 2 человека. Еще 49 получили ранения.
- Известно, что одна из ракет попала в одно из заведений лечения, в котором проходят реабилитацию ранены и травмированы украинские военные. К счастью, там никто не пострадал.
- Городской голова подытожил, что в результате ракетной атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах. Везде работают экстренные службы.