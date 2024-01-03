В Киеве российские ракеты уничтожили мощности производителя тактической одежды

При обстреле Киева российская ракета попала в помещение производителя тактической одежды. Производственные мощности и склады были повреждены или уничтожены.

Оккупанты попали в производственные мощности и складские помещения М-Тас.

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Что известно об убытках производителя тактической одежды

К сожалению, в результате террористической атаки производитель тактической одежды понес убытки. К счастью, сотрудники не пострадали.

В связи с массовой террористической ракетной атакой на Киев производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены,

– сообщили в компании.

В настоящее время компания определяет степени повреждений и нанесенного ущерба. После этого М-Тас начнет отправлять имеющиеся товары или возвращать людям средства.

Также М-ТАС показали последствия вражеского удара по предприятию.

Так вчера для М-ТАС солнце зашло за горизонт…,

– написали предприниматели.



Последствия вражеского удара / Фото М-Тас

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