В ГСЧС рассказали о текущей ситуации на месте попаданий в Киеве

Страна-агрессор Россия массированно атаковала Киев. Более 200 спасателей с соответствующей техникой работают почти в каждом районе города.

Разрушения зафиксированы в Соломенском, Днепровском, Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Святошинском районах столицы. Спикер ГСЧС города Киев Павел Петров подробно рассказал 24 Каналу о последствиях удара.

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Об ударе по "Охматдету"

На территории Шевченковского района произошло попадание в медицинское учреждение "Охматдет". Есть частичное разрушение трехэтажного корпуса.

Очень циничная атака посреди белого дня. Предварительно известно о 2 погибших и 2 пострадавших. Вероятно, под завалами могут быть люди,

– отметил представитель ГСЧС Киева.

Несмотря на воздушные тревоги, которые сейчас звучат, спасатели продолжают работать на местах для поиска и спасения людей.

О попадании по бизнес-центру

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что непосредственно в помещениях детской больницы "Охматдет" известно о 2 погибших и 15 раненых. Он отметил, что это взрослые

Кроме попадания по дому в Шевченковском районе, подъезд которого разрушен, есть повреждения многоэтажного бизнес-центра. Произошло разрушение на площади 1 500 квадратных метров.

По предварительной информации, погибло 5 человек, а 4 пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Пожар удалось ликвидировать.

Спасатели работают в защитном оборудовании и с привлечением грузовой техники для подъема и разборки тяжелых конструкций.

На первом месте – разбор завалов, этим занимаются только спасатели. Также полицейские службы и медики помогают на месте,

– отметил Павел Петров.

К слову, утром в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу, связанную с угрозой баллистики. Второй раз противник попал по медицинскому центру в Днепровском районе. Предварительно, 4 человека погибли, еще 3 травмированных.