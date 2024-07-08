Руйнування зафіксовані у Солом'янському, Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Речник ДСНС міста Києва Павло Петров детально розповів 24 Каналу про наслідки удару.

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Про удар по "Охматдиту"

На території Шевченківського району сталося влучання в медичний заклад "Охматдит". Є часткова руйнація триповерхового корпусу.

Дуже цинічна атака посеред білого дня. Попередньо відомо про 2 загиблих та 2 постраждалих. Ймовірно, під завалами можуть бути люди,

– наголосив речник ДСНС Києва.

Попри повітряні тривоги, які зараз лунають, рятувальники продовжують працювати на місцях задля пошуку та порятунку людей.

Зауважте! Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що безпосередньо в приміщеннях дитячої лікарні "Охматдит" відомо про 2 загиблих та 15 поранених. Він зазначив, що це дорослі.

Про влучання по бізнес-центру

Окрім влучання по будинку у Шевченківському районі, під'їзд якого зруйнований, є пошкодження багатоповерхового бізнес-центру. Сталося руйнація на площі 1 500 метрів квадратних.

За попередньою інформацією, загинуло 5 осіб, а 4 постраждалим була надана необхідна медична допомога. Пожежу вдалося ліквідувати.

Рятувальники працюють у захисному обладнанні та із залученням вантажної техніки для підіймання і розбирання тяжких конструкцій.

На першому місці – розбір завалів, цим займаються тільки рятувальники. Також поліційні служби та медики допомагають на місці,

– зазначив Павло Петров.

До слова, уранці в Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу, пов'язану із загрозою балістики. Вдруге противник поцілив по медичному центру в Дніпровському районі. Попередньо, 4 людини загинули, ще 3 травмованих.