Все разбито: в ОП показали жуткие фото после ракетной атаки в Киеве

Российские захватчики в очередной раз хотели атаковать критическую инфраструктуру Украины крылатыми ракетами, однако от этого пострадали, в частности, гражданские объекты. В Зеленском показы последствия атаки на столицу нашего государства.

Утром 29 декабря во время масштабной воздушной тревоги Россия выпустила по Украине свыше 120 ракет, имея целью погрузить нас в тотальную тьму. Как впоследствии отметил советник главы Офис Президента Кирилл Тимошенко, террористы также атаковали частный сектор в Дарницком районе Киева.

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Последствия прилетов по столице

По словам Тимошенко, по состоянию на 10:20 известно, что в результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка.

Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний террор россии,

– констатировал представитель ОП.

Кроме того, он опубликовал фото, где видно, что сделали вражеские ракеты в Дарницком районе Киева.

Россияне атаковали столицу Украины 29 декабря: смотрите фото с телеграммы Тимошенко



