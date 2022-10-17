Атака Киева дронами-камикадзе 17 октября: все, что известно о взрывах

Российские оккупанты 17 октября во время воздушной тревоги обстреляли столицу Украины. Известно, что взрывы прогремели в Шевченковском районе, россияне применили иранские дроны.

Враг ежедневно атакует украинские города, подвергая опасности жизни мирных граждан. 24 канал собрал всю информацию о взрывах, произошедших утром в Киеве 17 октября.

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Первые прилеты около 7 утра

Мэр города Виталий Кличко в 06:56 сообщил, что российские оккупанты атаковали Шевченковский район – то есть центр города столицы. На место прилета выехали все спасательные службы. Также он призвал жителей города не выходить из укрытий и позаботиться о своей безопасности.

Уже в 07:03 глава написал в своем телеграм-канале, что захватчики повторно атаковали Шевченковский район.

Через 20 минут стало известно, что россияне применили дроны. В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в нежилом здании в результате прилетов. Пожарные подразделения ликвидируют пламя, кроме того, повреждено несколько жилых домов. На место катастрофы выехала бригада медиков, информация о пострадавших на тот момент уточнялась.

В 08:24 появились сообщения о еще 2 взрывах в Шевченковском районе.

Позже в сети распространились фото обломка одного из иранских дронов-камикадзе, которым атаковали столицу.



Обломок иранского дрона / Фото Виталия Кличко

Что о прилетах сказали в ОВА

Глава областной военной администрации Алексей Кулеба сразу после первых взрывов написал, что не стоит игнорировать тревогу и фотографировать последствия атаки.

Напоминаю: ни в коем случае не фиксируйте и не выкладывайте в соцсети места "прилетов", работу ПВО и другую информацию, которая может помочь врагу. От этого зависит наша с вами безопасность,

– подчеркнул Кулеба.

Около 08:00 были снова слышны звуки прилетов – глава Киевщины констатировал, что работают системы противовоздушной обороны.

По состоянию на 09:00 по Киеву зафиксировано 4 попадания ракетами, однако враг не успокаивается, поэтому горожанам нужно оставаться в укрытиях.

Реакция Офиса Президента

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в 7 утра написал также, что захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе. По его словам, оккупанты думают, что это им поможет, однако это скорее похоже на агонию.

Глава ОП еще раз отметил, что Украине нужно больше систем ПВО. Важно, чтобы их предоставили нашему государству как можно скорее.

Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет,

– отметил Ермак.

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Как будут курсировать поезда в столице 17 октября

Несмотря на атаку, в "Укрзализныци" отметили, что все поезда будут прибывать и отправляться согласно графику. Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами. Также работают подземные укрытия, поэтому ожидать рейса можно там.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что посадка и высадка пассажиров на станциях Киев – Пассажирский и Дарница осуществляется через подземные переходы. Кольцевая электричка будет продолжать движение по городу четко по расписанию.

Как будут работать школы в Киеве

В Киевской городской государственной администрации написали, что в столице все учебные заведения перешли в дистанционный режим из-за атаки дронами. На какой период детей отправили на онлайн-обучение, пока неизвестно.

В КГГА также отметили, что это решение было принято потому, что тревога была объявлена ​​до начала учебного процесса.

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