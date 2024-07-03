Выбирали время: Свитан предположил последствия удара по Крыму

В понедельник, 1 июля, во временно оккупированном Крыму было неспокойно. На полуострове прозвучала мощная серия взрывов. Целью стал военный склад врага.

Там размещались боеприпасы и не только. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил 24 Каналу последствия удара по Крыму.

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Могли повредить или уничтожить 3 типа вооружения

Роман Свитан отметил, что Главное управление разведки уже давно знает о пораженном военном составе россиян. Скорее всего, выбиралось определенное время, чтобы оккупанты подвезли достаточное количество боеприпасов. Этот момент наступил 1 июля.

Кроме того, на складе могли размещаться "Шахеды" или по крайней мере компоненты к ним. Также может быть поврежден зенитно-ракетный комплекс, который прикрывает вражеский объект и располагается неподалеку от него. Это возможно при условии использования боеприпаса, боевые части которого разлетаются в разные стороны и детонируют в воздухе.

Нанести удар могли разным типом ракет – и "Нептуном", и ATACMS, и Storm Shadow, и SCALP. Однако, вероятно, если о последствиях удара сообщал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, то отработала авиация. Соответственно говорится о ракетах SCALP или Storm Shadow. Поскольку "Нептун" запускает береговой ракетный комплекс.

Поэтому можно надеяться, что все три типа были повреждены – и боеприпасы, и "Шахеты", и зенитно-ракетный комплекс. Давайте подождем непосредственного подтверждения ГУР. Они берут информацию с носителей самих же россиян, а дальше уже сопоставляют ее с нашими данными и выдают в эфир,

– отметил военный эксперт.

Как россияне отреагировали на взрывы

В сети появилось видео, где житель оккупированного Севастополя выражает свою реакцию на ракетную атаку. Мужчина упрекает себя за то, что приобрел дом не в том месте.

Вот это "бабахнуло", смотри...Вот это, бл*дь....Так, Димочка на нормальном месте ты купил дом..,

– жалуется мужчина.