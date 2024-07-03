Там розміщувалися боєприпаси і не тільки. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив 24 Каналу наслідки удару по Криму.

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Могли пошкодити або знищити 3 типи озброєння

Роман Світан зазначив, що Головне управління розвідки уже давно знає про уражений військовий склад росіян. Найімовірніше, обирався певний час, аби окупанти підвезли достатню кількість боєприпасів. Цей момент настав 1 липня.

Крім того, на складі могли розміщуватися "Шахеди" або принаймні компоненти до них. Також може бути пошкодженим зенітно-ракетний комплекс, який прикриває ворожий об'єкт і розташовується неподалік від нього. Це можливо за умови використання боєприпасу, бойові частини якого розлітаються у різні сторони та детонують у повітрі.

Завдати удару могли різним типом ракет – і "Нептуном", і ATACMS, і Storm Shadow, і SCALP. Проте, імовірно, якщо про наслідки удару повідомляв командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, то відпрацювала авіація. Відповідно мовиться про ракети SCALP або Storm Shadow. Оскільки "Нептун" запускає береговий ракетний комплекс.

Тому можна сподіватися, що усі три типи були пошкоджені – і боєприпаси, і "Шахеди", і зенітно-ракетний комплекс. Зачекаймо безпосереднього підтвердження ГУР. Вони беруть інформацію з носіїв самих же росіян, а далі уже зіставляють її з нашими даними та видають в етер,

– наголосив військовий експерт.

Як росіяни відреагували на вибухи

У мережі з'явилося відео, де житель окупованого Севастополя висловлює свою реакцію на ракетну атаку. Чоловік дорікає собі за те, що придбав будинок не в тому місці.

Оце "бабахнуло", дивись...Оце, бл*дь….Так, Дімочка на нормальному місці ти купив дім…,

– нарікає чоловік.