Раздавались взрывы, горел вражеский полигон: в Крым снова посетил свеженький "хлопок"
Источник:телеграм-канал "Крымский ветер"
В нескольких районах аннексированного Крыма ночью 19 июля очевидцы жаловались на громкие звуки взрывов. Местные телеграм-каналы также сообщали о "работе российского ПВО".
Впоследствии в сети сообщили о прилетах по Старокрымскому полигону. После этого на месте происшествия якобы образовался пожар и детонировали боеприпасы.
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Что происходило в Крыму
Жители Крыма около 2 ночи 19 июля сообщили о громких звуках взрывов вблизи Казачьей бухты в оккупированном Севастополе. Впоследствии в сети появились видео, как оккупанты в несколько залпов пустили свои ракеты типа "Оникс".
Россияне пускали ракеты "Оникс" в Крыму: смотрите видео
После этого захватчики совершили еще несколько залпов этими же ракетами. Общее количество ракет, вероятно, составило около 10 штук.
Оккупанты осуществили пуск нескольких залпов своих ракет: смотрите видео
Впоследствии, местные рассказали о звуках взрывов в селе Кринички Кировского района Крыма. Там якобы попали в Старокрымский полигон.
На Старокрымском полигоне были взрывы: смотрите видео
Очевидцы сообщают, что "прилеты" прошли по составу с боеприпасами. Там якобы до сих пор происходит их детонация.
В Крыму попали по составу с боеприпасами: смотрите видео
Местные сообщают, что взрывы были настолько громкими, что их слышали даже в оккупированной Феодосии. Также количество "прилетов" по составу увеличилось до трех.
Громкие взрывы на складе с боеприпасами в Крыму: смотрите видео
Впоследствии стало известно, что российские военные перекрыли все дороги, идущие мимо Старокрымского полигона в сторону "Тавриды". На кадрах видно, что после взрывов небо стало красным.
Россияне перекрыли дороги возле Старокрымского полигона: смотрите видео
Также так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о перекрытии дорог у Старокрымского полигона. Там перекрыли участок со 118 до 130 километров дороги.
Взрывы на Старокрымском полигоне / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"
Известно, что детонация складов с боеприпасами еще продолжается. В сети также появляются кадры "курения" вблизи этого полигона оккупантов.
Недавно взрывы раздавались в оккупированной Феодосии
- Во временно оккупированной Феодосии 18 июля раздались громкие звуки взрывов. Местные жаловались о "прилетах" по городу.
- Впоследствии в сети появилось фото следов пролетов ракет, которые были люди в небе. Звуки взрывов были настолько громкими, что их слышали в оккупированном Урзуфе.
- Днем ранее взрывы прогремели на Крымском мосту. Захватчики подчеркнули, что в результате взрывов одна пролетная часть автодорожной части разрушилась и не подлежит восстановлению.