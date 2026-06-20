"Добрые" ночью нагрянули в Крым: горели важные объекты

Ночью 20 июня оккупанты в Крыму не спали. Сообщается о поражении объектов важной энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет Exilenova+.

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Что известно о ночной атаке на Крым?

Взрывы слышали в Симферополе, Нижнегорске и других городах.

В частности, "добрые" дроны в своих делах заглянули на Таврическую ТЭС — парогазовую электростанцию мощностью 470 мегаватт. Около полуночи она загорелась. После этого начались проблемы со светом.

В то же время в районе станции, возможно, произошло попадание по мобильной огневой группе. Местные жители сообщали о свечении в лесу и кратковременной детонации в месте, откуда велась стрельба.

Атака на Крым: смотрите видео

Также стреляли из МВГ на аэродроме "Бельбек".

А в селе Лоховка Советского района 5 дронов попали в газопровод. Загорелось поле рядом, была заметна очень сильная заря.

Атака на Крым: смотрите видео

Среди прочих очагов возгорания, согласно данным NASA FIRMS, были на газораспределительной станции возле села Журавлевка Симферопольского района и на нефтегазовом хранилище компании "ТЕС".

Под ударом также оказался мост через Геничесский пролив, там тоже был пожар.

Пожары в Крыму после атаки / Снимки NASA FIRMS

Напомним, что 19 июня ВСУ нанесли успешный удар по оккупантам в Крыму. Они потеряли газохранилище, средства ПВО, пострадала и логистика. Кроме того, под ударом оказались и несколько мостов.