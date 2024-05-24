Амбициозная цель: о чем свидетельствуют массированные удары по Крыму

Вечером 23 мая в разных городах оккупированного Крыма прогремели взрывы. Особенно громко было в Алуште, где мог быть поражен узел связи российских захватчиков. Вероятно, есть погибшие среди оккупантов.

Россияне сообщили, что прилет якобы был по заброшенной хозяйственной постройке, но тогда непонятно, почему там стояли системы ПВО, которые ее прикрывали. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на видео видно запуск ракет противовоздушной обороны.

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Подготовка к серьезным операциям

Взрывы раздавались почти во всех районах полуострова. Силы обороны наносили удары именно по военным объектам врага. Это понятно, ведь рядом был размещен зенитно-ракетный комплекс, который стоит на боевом дежурстве для прикрытия определенного объекта.

Прежде всего стоит отметить системность ударов. Говорится о средствах ПВО, связь и командные центры. Это создает перспективы для увеличения ударов с воздуха и роста их эффективности. К тому же удары с воздуха нужны, чтобы нарушать систему связи врага.

Как правило, после всего этого идут наземные операции или операции наступательного характера. Возможно, это подготовка к более масштабным действиям на левобережье Херсонщины, расширение плацдарма в районе Крынок,

– отметил Александр Мусиенко.

Также стоит заметить, что эти удары совпадают с ударами дронов по территории России. Они атаковали надгоризонтную систему обнаружения целей, которая стояла в Краснодарском крае.

Интересно, что этот радар работает не против Украины, а на несколько амбициозные цели. Например, те, что связанные с ядерными учениями, которые начала Россия. К этим учениям привлечен Южный округ страны-агрессора, куда входит Крым и другие южные регионы, которые оккупировал враг.

"Поэтому ведется системная работа, которая имеет целью, как и подготовку к развертыванию F-16, увеличение активности в небе, так и для противодействия учениям, которые проводит Россия. А также, чтобы продемонстрировать амбициозные намерения Украины – повредить системы, которые отвечают за ядерное оружие и не только", – подчеркнул Александр Мусиенко.

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