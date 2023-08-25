Система ПВО врага еще мощная, но у нас есть лайфхаки, – Гуменюк об атаке дронами по Крыму

Украинские военные изучают работу российской ПВО. У наших бойцов есть лайфхаки, как ее обойти.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Так она прокомментировала ночной удар дронами по оккупированному Крыму.

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У сил обороны есть лайфхаки

Гуменюк отметила, что украинские защитники, реагируя на работу оккупантов, делают вывод, где они, сколько их и как им противодействовать.

Да, действительно, они собирали силы там давно, разворачивали системы долгое время. Это означает только одно – скорее всего, их координаты будут нам обязательно известны, потому что такое скрыть очень сложно, хотя они пытаются. Система ПВО у них еще достаточно мощная, но у нас есть определенные лайфхаки, чтобы ее обходить,

– заявила спикер.

Комментируя вопрос о возможностях российской ПВО, она отметила, что таким образом захватнические войска и оккупационные власти Крыма пытаются убедить местных, что они способны обеспечивать защиту.

Кроме этого, по словам Гуменюк, враг пытается сохранить свою технику от атак, рассредоточив ее в небольшом количестве по всей территории оккупированного Крыма

"Они думали, что если их будет много мелкими точками, наверное, что-то сохранят, но нет. Можем много, можем и по мелким тоже попадать. Это говорит о том, что с каждым днем Крым к нам ближе и ближе", – заявила руководитель пресс-центра.

Она подытожила, что сейчас атаки по Крыму направлены больше на понимание для тех, кто находится на оккупированной территории полуострова, для самоопределения, для тех, кто еще не уехал.