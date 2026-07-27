В Крыму воины ГУР поразили С-400 "Триумф", по которой Россия обстреливает Украину

Оккупационные войска потеряли очередную сверхважную систему противовоздушной обороны на захваченном полуострове. Успешная спецоперация украинских защитников нанесла врагу сокрушительный удар, существенно ослабив его позиции.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об ударе по российским системам противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму в ночь с 25 на 26 июля 2026 года. В ведомстве отметили, что операцию провели специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО, поразившие важные элементы комплекса С-400 "Триумф".

По данным разведки, во время операции удалось уничтожить пусковую установку, а также входящую в состав комплекса радиолокационную станцию 96Л6. Именно такие цели обеспечивают работу враждебной ПВО, так что их потеря заметно ослабляет возможности российских войск на полуострове.

Что именно уничтожили в Крыму?

В ГУР подчеркнули, что удар был точным и результативным. Пусковая установка комплекса С-400 "Триумф" полностью выгорела, а вместе с ней российская армия потеряла и радиолокационную станцию 96Л6, отвечающую за обнаружение воздушных целей на разных высотах.

Поражение такого радара фактически усложняет работу всей батареи. Без него оккупанты теряют часть контроля над воздушной обстановкой на определенном участке, что делает систему значительно менее эффективной.