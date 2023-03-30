Взрыв напоминал землетрясение, – Бариев рассказал детали "хлопка" в Крыму

После обеда 29 марта на аэродроме в Гвардейском раздался взрыв. Местные жители сообщили о "прилетах".

Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, крымские оккупационные власти всяческими способами пытаются скрыть информацию о повреждениях.

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Мощной силы взрыв

Эскендер Бариев объяснил, что местные гауляйтеры, в том числе и назначенный Кремлем российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, немногословны. Последний заявил, что на полуострове сработали системы ПВО и остатки БпЛА упали в поле.

Больше информации сообщают местные жители, ставшие свидетелями "хлопка".

Они говорят о том, что был очень мощный взрыв, похожий даже на землетрясение,

– прокомментировал он.

По его словам, пока неизвестно, где именно произошел "прилет".

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Член Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что "хлопок" мог посетить аэродром или другой стратегический объект.

"Это действительно стратегический регион", – заметил он.

По его мнению, не менее важно то, что рядом есть железная дорога.

Эти мощные взрывы говорят о том, что есть повреждения, но мы ждем информацию,

– заявил.

По его словам, в ближайшее время все карты будут раскрыты.

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