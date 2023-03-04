На авиабазе возле Гвардейского слышали взрывы: оккупанты заявляют о сбитом беспилотнике

В Крыму 4 марта в очередной раз раздавались взрывы. Возле Гвардейского будто бы сбили беспилотник.

Об этом рассказали в ряде местных телеграм-каналов, сообщает 24 Канал. Позже пророссийский блогер даже опубликовал фото якобы сбитого дрона.

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В Крыму слышали взрывы

По словам местных жителей, в районе авиабазы в Гвардейском были взрывы. После этого в небе появились клубы чёрного дыма.



Местные сообщили о взрывах / Скриншот соцсетей

Пророссийские пропагандисты сразу сообщили, что там сбили беспилотник.

Сегодня в районе 16 часов в Крыму, Симферопольский район, Гвардейское, сработала ПВО, был сбит беспилотник, который упал на территории садового общества и сдетонировал,

– говорится в сообщении прокремлевского блогера.

На дне воронки якобы обнаружили обломки БпЛА. Вероятно, это был советский беспилотник "Стриж".

Смотрите фото обломков якобы сбитого дрона / Фото с пророссийского ресурса

Россиянам в Крыму неспокойно: коротко