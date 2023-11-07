Оккупанты якобы сбили 17 дронов в Крыму и почтение 128 бригады: хронология 622 дня войны

06:06, 07 ноября

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 ноября было неспокойно. О звуках взрывов сообщили жители Бахчисарайского, Сакского районов и Севастополя.

Взрывы раздавались в районе аэродрома "Бельбек", который для своих военных целей используют оккупанты. Он расположен рядом с Севастополем.

Гауляйтер Михаил Развожаев в это время заявил, что в Севастополе якобы сработала система ПВО. Более того, - она якобы "сбила 5 беспилотников".

В российском минобороны решили поразить цифрой "сбитых" или "перехваченных целей". Там заявили, что у побережья Крыма и над Черным морем вроде бы перехватили 8 и ликвидировали 9 украинских беспилотников. То есть в общей сложности "справились с 17 дронами".